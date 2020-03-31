Лукашенко не видит оснований для переноса выборов президента Белоруссии

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Виктор Толочко/РИА «Новости»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит оснований для переноса президентских выборов в Белоруссии, несмотря на распространение коронавируса, информирует ТАСС.
«Нам надо не только обсуждать, но и планировать президентские выборы. У нас пока нет оснований переносить президентские выборы, как некоторые тут нам подсказывают», — сказал Лукашенко.
Он также заявил, что сейчас наиболее острым вопросом в политической повестке стоит экономика.
Выборы президента Белоруссии в 2020 году должны пройти не позднее 30 августа.
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