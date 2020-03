Создание «Звёздных войн»: фотографии 1977 года и видео

«Давным-давно, в далекой галактике…» Романтическая и масштабная история о борьбе Добра и Зла, о любви, ненависти, предательстве и героизме, захватила умы миллионов, пишет ЖЖ-блогер Виталий Дубогрей (dubikvit). Теперь уже трудно сказать, что же именно было столь впечатляющим — ведь одними только новаторскими спецэффектами такую немыслимую популярность не объяснишь при всем желании…

Удивительно, но тогда, в конце семидесятых, когда еще люди слыхом не слыхивали о феномене «Звездных войн», в успех картины молодого режиссера Джорджа Лукаса мало кто верил.

Сценарий колоссальной саги был создан Джорджем в середине 70-х, и это было похоже на дело всей жизни. 200-страничный фолиант, (Лукас работал над ним больше года) включал в себя все целиком события вселенной «Звездных войн» (включая трилогию нового времени и еще массу вещей), сотни детально проработанных персонажей — с именами, биографиями, тщательно прописанными характерами…

Лукас вдохновлялся при написании сценария приключенческим фильмом Куросавы под названием «Три негодяя в скрытой крепости»(1958). Из японского пришел и знаменитый термин «джедай» — это перефразирование «дзидай-гэки» — названия исторических рассказов про самураев. В замысел вошла масса компонентов — включая исторические события реальности, вроде противостояния Наполеона и Сената и превращения реформатора в тирана, многочисленные мифы и легенды — конструкция стала столь громоздкой, что никто, помимо самого автора, не мог разобраться в ней до экранизации. Лукас с самого начала рассчитывал создать две трилогии, причем изложить события «с конца» — экранизировать сразу вторую половину сценария, а первую оставить «на потом» для интриги

А вот как снимался легендарный фильм, я и предлагаю вам сегодня посмотреть. Причем не на фотографиях, а на видео, в документальных кадрах.

Это документальный фильм «The Making of Star Wars», созданный режиссером Робертом Гвинетте в 1977 году, и посвящен он созданию Эпизода IV, «Новая Надежда». Рассказчиками в нём выступают роботы C-3PO и R2-D2. Длится этот фильм неполных 50 минут. За это время Вы побываете на съёмочной площадке ключевых сцен картины, увидите, как создавались визуальные эффекты, услышите редкие интервью с актёрами и съёмочной командой фильма. Кадры этой документалки позже будут появляться во многих фильмах, посвящённых созданию Саги — начиная с Deleted Magic и заканчивая Empire of Dreams: The Story of the Star Wars Trilogy. Но летопись о создании «Звёздных Войн» началась именно с этого документального фильма. Не пропустите.

PS. Вот только одна проблемка — к сожалению фильм без перевода, на русском языке этого фильма я найти не смог.

