Рейтинг самых высокооплачиваемых писателей 2017 года

За минувший год Джоан Роулинг заработала $95 млн. Стивен Кинг — лишь $15 млн

За прошедший год 11 писателей, попавших в список, в одних только Штатах продали 30 млн экземпляров своих книг, а их суммарные продажи превысили $312,5 млн. Выбыли из рейтинга в этом году автор фэнтези «Песнь Льда и Огня» Джордж Р. Р. Марти, по которому снимается сериал «Игра престолов», Джон Грин («Виноваты звезды») и создательница «Дивергента» Вероника Рот. А вот возглавила список (вполне ожидаемо) Дж. К. Роулинг, которая стала третьей в рейтинге самых высокооплачиваемых знаменитостей 2017 года.

10. Рик Риордан ($11 млн)*

Славу Риордану принесла серия книг «Перси Джексон и Олимпийцы». Писатель зарабатывает на продаже мерчендайзинга, посвященного франшизе, и бродвейской постановке, основанной на его произведениях.

*Заработок писателей, указанный в списке, не учитывает налоги и другие вычеты. Отчетный период — с 1 июня 2016 года по 21 мая 2017-го.

10. Даниэла Стил ($11 млн)

Королева любовной прозы выпустила за год шесть книг, включая «Минни в Голливуде» для детей. И хотя сейчас продажи Стил далеко не лучшие в ее карьере, роман «Герцогиня» держится в списке бестселлеров 2017 года.

9. Э. Л. Джеймс ($11,5 млн)

Продажи книг автора «Пятидесяти оттенков серого» продолжают катиться вниз. Не повезло Джеймс и с киноверсией ее второго романа: фильм заработал в мировом прокате $379 млн — на $200 млн меньше, чем его предшественник.

8. Пола Хокинс ($13 млн)

Британская писательница дебютировала в рейтинге в прошлом году и не намерена сбавлять обороты. За год Хокинс продала 2,2 млн книг в США, а осенью 2016-го вышла киноадаптация ее бестселлера «Девушка в поезде». Права на адаптацию нового романа Хокинс уже купила компания Amblin Partners.

6-7. Нора Робертс ($14 млн)

Нора Робертс — одна из богатейших женщин США, а ее состояние оценивается в $370 млн.

6-7. Джон Гришэм ($14 млн)

Триллер «Информатор» стал одной из самых продаваемых книг 2016 года, а новый роман Гришэма «Остров Камино» не сходит с первых строчек списка бестселлеров New York Times в июле 2017-го.

5. Стивен Кинг ($15 млн)

За прошедший год Стивен Кинг продал 1,9 млн экземпляров своих книг в США, львиная доля которых пришлась на его 55-й роман «Пост сдал».

4. Дэн Браун ($20 млн)

Автор «Кода да Винчи» удвоил свой заработок благодаря восьмизначному гонорару за роман «Происхождение», который выйдет в свет в сентябре.

3. Джефф Кинни ($21 млн)

Джефф Кинни продолжает зарабатывать на серии «Дневник слабака», первая книга которой вышла 10 лет назад.

2. Джеймс Паттерсон ($87 млн)

Самый богатый писатель Америки продал на родине за минувший год более 9,5 млн книг. К публикации готовится триллер, написанный Паттерсоном совместно с Биллом Клинтоном, за который писатель получил семизначный гонорар

1. Дж. К. Роулинг ($95 млн)

Магия Гарри Поттера продолжает работать. Пьеса для бродвейской постановки «Гарри Поттер и проклятое дитя» стала самой продаваемой книгой 2016 года и в одной Британии разошлась тиражом 4,5 млн экземпляров. Пополнили счет Роулинг также аттракционы, посвященные Гарри Поттеру в парке Universal Studios, и киноадаптация книги «Волшебные твари и где они обитают».

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