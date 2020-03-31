Правительству разрешили вводить режим ЧС по всей России

В случае чрезвычайной ситуации власти могут вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве.

Госдума приняла в третьем чтении закон о праве правительства вводить режимы повышенной готовности и чрезвычайной ситуации (ЧС) в России.

Документ предлагает:

дополнить перечень причин возникновения чрезвычайной ситуации распространением заболевания, представляющего опасность для окружающих

наделить правительство правом вводить режимы повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ либо на ее части, а также правом устанавливать обязательные для исполнения правила поведения во время действия спецрежимов.

прописать меры, которые следуют за введением режима ЧС: возможность установления особого порядка регистрации и обращения лекарств, которые предназначены для применения в условиях военных действий и ЧС, менять порядок госзакупок, введения моратория на возбуждение дел о банкротстве, введения особых мер поддержки туроператорам и т.д.

В случае чрезвычайной ситуации или при угрозе заболевания, представляющего опасность для окружающих, кабмин сможет на 90 дней ограничивать оптовую и розничную торговлю определенными лекарствами.