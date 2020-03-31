Рада приняла закон, разрешающий на продажу сельхозземель на Украине

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости. Верховная рада Украины на внеочередном заседании принял закон, который отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.

Решение поддержали 259 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент Украины Владимир Зеленский.

В первоначальной редакции закона предполагалось, что закон вступит в силу с 1 октября 2020 года. Принятие документа является критически важным для заключения новой кредитной программы с Международным валютным фондом.

Согласно законопроекту, покупать землю смогут украинские физические и юридические лица, территориальные общины и государство. Право собственности предлагают также предоставить банкам и кредитным учреждениям, но лишь в случае взыскания залога.

Документ предусматривает, что первые два года землю смогут покупать только физические лица — граждане Украины, но не более 100 гектаров в одни руки. С 2024 года землю смогут покупать, как и предполагалось базовой моделью, украинские юридические лица не более десяти тысяч гектар в одни руки.

«Иностранцам, лицам без гражданства и юридическим лицам запрещено приобретать доли в уставном (совокупном) капитале, акции, паи, членство в юридических лицах (кроме как в уставном (совокупном) капитале банков), которые являются владельцами земель сельскохозяйственного назначения», — говорится в тексте закона. При этом отмечается, что этот запрет теряет силу при условии одобрения решения о продаже земли иностранцам на референдуме.

Законом запрещается отчуждение паев, земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, кроме передачи их по наследству.

Документом также предлагается дополнить закон «О санкциях» новым видом ограничений «запрет на приобретение в собственность земельных участков». Они будут вводиться решением президента Украины по представлению Совета национальной безопасности и обороны и утверждаться Радой. Под санкции могут подпадать как иностранные государства, так и отдельные юридические и физические лица.

Две фракции «Батькивщина» и «Оппозиционная платформа — за жизнь» уже пообещали оспорить принятие этого закона в Конституционном суде, так как он противоречит Основному закону, а при его рассмотрении была нарушена процедура.

Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 18 лет. МВФ ждет от Киева принятия земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет. В парламенте предыдущего созыва не было консенсуса по данному вопросу — ряд фракций выступали против открытия рынка земли, опасаясь, что крупные иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам.

Ранее в понедельник Рада приняла в первом чтении другой законопроект, являющийся условием предоставления кредита от МВФ. Речь идет о документе, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их экс-владельцам. Это сделает невозможным возврат Приватбанка его бывшему владельцу, украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому.

Накануне премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство активно ведет переговоры с МВФ о предоставлении помощи для борьбы с коронавирусом. Позже президент Владимир Зеленский заявил, что Киеву удалось договориться с фондом об увеличении размера новой программы финансовой поддержки с пяти до восьми миллиардов долларов.