Предсказавший пандемию коронавируса эпидемиолог рассказал, как ее закончить

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Террористы взорвали мост на шоссе Алеппо — Латакия в Сирии
Мост через реку Оронт на трассе М4 в Идлибе взорвали неизвестные 25 марта. На трассе М4 Латакия - Алеппо, в окрестностях города Джиср Аш-Шугур, неизвестные подорвали...
В Испании за сутки 832 человека умерли от коронавируса
МАДРИД, 28 мар – РИА Новости. Число жертв коронавируса COVID-19 в Испании за последние 24 часа...
У Луцьку виділили мільйон гривень на дезінфекцію
У Луцьку з резервного фонду виділили мільйон гривень на заходи з дезінфекції та санітарної обробки. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 24 березня, під час позачергового засідання...
Если в Ухане отменят карантин, то в конце лета будет еще один пик пандемии
Специалисты предупредили правительство Китая о том, что они слишком торопятся с ослаблением карантина в Ухане и в самой провинции Хубэй. Он постепенно смягчается...
Россия отправит украинцев на Украину и вывезет россиян из-за коронавируса
Share Tweet Share Share Email CommentsРоссия организует единовременный вывоз железнодорожным транспортом украинских граждан на Украину из РФ. Соответствующее поручение, опубликованное на сайте кабмина, правительство...