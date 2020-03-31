Китайская копия Toyota Land Cruiser 200 появилась на видео

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mavit
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Китайская копия Toyota Land Cruiser 200 появилась на видео

Китайский полноразмерный внедорожник Hengtian L4600, ставший «нелицензионной копией» Toyota Land Cruiser 200, впервые засняли на видео. Как сообщают «Автоновости дня», авторы ролика детально показали кузов, салон и багажник новинки.

И если внешность китайского «рамника» нам уже знакома, то салон, надо признать, стал настоящим откровением. Проще говоря, он оказался даже роскошнее, чем у оригинала: крупнее экран мультимедийной системы, больше площадь «деревянных» вставок, а кресла, панели и дверные карты обшиты приличной комбинированной кожей.

Китайская копия Toyota Land Cruiser 200 появилась на видео
Hengtian L4600. Фото autohome.com.cn

Китайская копия Toyota Land Cruiser 200 появилась на видео
Hengtian L4600. Фото autohome.com.cn

Китайская копия Toyota Land Cruiser 200 появилась на видео
Hengtian L4600. Фото autohome.com.cn

По габаритам Hengtian L4600 больше актуального Land Cruiser 200: длина достигает 5239 мм, ширина – 2026 мм, высота – 1932 мм, а колесная база «растянулась» на 2950 мм от передней до задней оси. У «японца», для сравнения, эти же показатели составляют 4950×1970х1950 мм соответственно, а расстояние между осями – 2850 мм.

Внешне новинка походит сразу на две модели Toyota: спереди на Land Cruiser Prado, а сзади – на дорестайлинговый Land Cruiser 200 образца 2007 года. Кузовные панели и оптика оригинальные, хоть и идентичны японским.

Конфигурация лонжеронов, поперечин рамы, компоновка агрегатов и схема рычагов подвески полностью повторяет японский Land Cruiser 200. Передняя подвеска у «китайца» независимая пружинная, на поперечных рычагах, а задняя – зависимая пружинная со стабилизатором по перечной устойчивости – такая же, как у оригинала.

Под капотом Hengtian L4600 оснастят 4,6-литровым бензиновым мотором FT8VG46KH мощностью 286 л.с., агрегатированным с автоматической коробкой передач (число ступеней пока неизвестно). В перспективе может появиться и «бюджетная» версия с более скромным 3,0-литровым двигателем.

О ценах пока говорить рано, но очевидно, что новинка станет бюджетной альтернативой оригинальному Land Cruiser 200. Сейчас «двухсотый» поставляется в Китай из Японии, вследствие чего ценник на него взлетел до 771 000 юаней (около 7,6 млн рублей) за базовую комплектацию. Аналог, по всей видимости, оценят примерно в два раза дешевле — минимум в 270 000 юаней или 3 млн рублей.