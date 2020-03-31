Автодилеры попросили Мишустина не закрывать автосервисы на карантин

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) попросила правительство РФ разрешить официальным сервисам продолжить работу на текущей неделе, объявленной президентом Владимиром Путиным нерабочей. Письмо с таким содержанием отправлено на имя премьер-министра Михаила Мишустина, пишет «ТАСС».

«Просим вас внести дополнения в распоряжение правительства РФ при условии строгого соблюдения всех установленных санитарно-эпидемиологических требований. Разрешить в дежурном режиме проведение срочных работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований», — говорится в письме.

Вместе с тем, дилеры просят разрешить им продажу автозапчастей, моторных масел и шин. Они уверены, что в текущей ситуации экстренные службы и население в целом будут остро нуждаться в исправном автотранспорте.

Проводить срочный ремонт или техническое обслуживание, как отмечают в РОАД, нужно только в сертифицированных центрах, которые могут обеспечить безопасность клиентов, сотрудников и полное соблюдение санитарно-эпидемиологических безопасности норм.

«Ремонт автомобилей несертифицированными специалистами может привести к их поломке и возникновению аварийных ситуаций на дорогах и, как следствие, возможному причинению вреда жизни и здоровью граждан», — пояснили в ассоциации.

Кроме того, РОАД попросила правительство разрешить доставку автомобилей, проданных онлайн. В ассоциации пояснили, что многие россияне проживают в удалении от крупных городов, и автомобиль для них — единственное средство оперативно добраться до медучреждений, продуктовых магазинов и аптек.

В минувший понедельник, 30 марта, в России началась нерабочая неделя, объявленная президентом Владимиром Путиным с целью предотвращения угрозы быстрого распространения коронавируса. В соответствии с указом главы государства на длинные выходные ушли все крупнейшие автодилеры, а также отечественные и иностранные автопроизводители, собирающие свои машины в нашей стране.