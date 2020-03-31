В Уфе продадут арестованные машины

30 апреля в Уфе пройдет очередной аукцион по продаже арестованных автомобилей. Поучаствовать в торгах могут все желающие: нужно лишь подать заявку и внести задаток до 10 апреля. Об этом говорится в извещении о торгах на сайте управления ФССП по Башкирии.

Как сообщают «Автоновости дня», самыми дорогими лотами предстоящего аукциона станут Ford Focus 2008 года выпуска со стартовым ценником 750 000 рублей, ГАЗ 2824NE 2016 года, оцененный в 742 000 рублей, и KIA Rio 2018 года выпуска, которую начнут торговать с 725 000 рублей.

Дешевле всех оценили ВАЗ 2109 2003 года выпуска (70 000 рублей), ВАЗ-219050 2013 года выпуска (100 000 рублей) и ВАЗ-217050 2015 года (180 982 рубля).

Ознакомиться с полным перечнем реализуемого имущества можно на сайте ФССП России или на torgi.gov.ru.