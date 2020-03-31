В КПРФ прокомментировали тестирование главной коммунистки Алтая на Covid-19

В алтайском крайкоме КПРФ официально прокомментировали тестирование первого секретаря Марии Прусаковой на коронавирус. Ранее в Telegram-каналах начали подозревать, что тест депутату сделали безосновательно.

Коронавирус. Врач.

СС0

«Дабы не порождать среди тг-каналов дополнительных сплетен», в партии заявили, что Мария Прусакова летела одним рейсом из Москвы в Барнаул с заболевшей женщиной и сидела на месте 15А. Заразившаяся — на 14Д.

Исходя из расположения мест, Прусакова попала в группу риска, о которой объявили официальные источники — 5 рядов по 6 человек.

Цифра в 26 пассажиров, с которыми контактировала заразившаяся, фигурировала в материалах с аппаратного совещания правительства Алтайского края.

Telegram-канал КПРФ-Алтай official:

Видимо, именно там была допущена ошибка, которая ввела в заблуждение СМИ и породила информацию, будто Прусакова сдала тест без оснований, но благодаря статусу краевого депутата.

Также в КПРФ заявили, что анализы еще не готовы.

Ранее в Telegram-канале Б. АУЛ писали, что на тестирование семьи Прусаковой потратили «бюджетные тесты, количество которых ограничено, а запас важен ввиду возможной перспективы».

Якобы коммунистка воспользовалась статусом краевого депутата и сдала анализы без оснований.

Как уже писал altapress.ru, в АКЗС рассказали, что 26 марта на сессии не присутствовало депутатов, вернувшихся из-за пределов страны и не прошедших положенный период самоизоляции.

Единственным депутатом, который вернулся из-за границы, был Игорь Панарин, но он с 16 марта ушел на карантин.

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