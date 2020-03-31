Олег Хорохордин сессии Госсобрания Республики Алтай рассказал планах борьбе инфекцией

31 марта депутаты Госсобрания Республики Алтай собрались на очередную сессию, которая формально была посвящена изменениям в бюджете региона, связанным в основном с мероприятиями по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Республика остается одним из немногих субъектов РФ, где официально еще не было подтверждено ни одного случая заболевания коронавирусом, в связи с чем народных избранников очень интересовало, каким образом власти планируют минимизировать шансы на появление инфекции на территории региона. Есть основания полагать, что ответы главы РА Олега Хорохордина и других чиновников из регионального правительства не оставили их удовлетворенными.

Еще в начале заседания председатель парламента Владимир Тюлентин акцентировал внимание на том, что сессия проходит в то время, как по всей стране была объявлена нерабочая неделя в связи с эпидемиологической ситуацией. Он попросил депутатов обойтись без лишних вопросов, чтобы закончить работу как можно раньше и обойтись без перерывов, так как в противном случае депутатам пришлось бы потратить время на повторную санитарную обработку зала. Впрочем, его словам вняли не все. Депутат от фракции КПРФ Мария Демина то и дело обращалась к докладчикам с вопросами, которые порой даже не имели отношения к теме обсуждения. Тюлентин попытался урезонить народную избранницу, но безуспешно: он сразу же стушевался, как только Демина напрямую спросила у него, ограничена ли она в вопросах.

Остальные депутаты действительно постарались обойтись без выступлений, однако не смогли удержаться от этого после доклада главы республики Олега Хорохордина об эпидемиологической ситуации в регионе и мерах, принимаемых республиканскими властями для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Как стало ясно из его речи, кроме уже обозначенных ограничений в работе туристических объектов, гостиниц и гостевых домов, предприятий общепита и так далее, чиновники пока не могут ничего сделать. Власти не обладают такими полномочиями, чтобы закрыть въезд в Республику Алтай, как того требовали отдельные депутаты, а потому единственный шаг, предпринятый Хорохординым в этом направлении – это обращение к другим руководителям субъектов федерации с просьбой ограничить поездки своих жителей в РА.

Олег Хорохордин, глава Республики Алтай: Я направил письма всем руководителям субъектов РФ с просьбой предотвратить приезд туристов в Горный Алтай. В настоящий момент въезд в регион контролируется, в том числе сотрудниками правоохранительных и надзорных органов. Полностью закрыть республику мы не можем. Для этого нужен режим ЧП, он вводится только высшим руководством страны при определенных обстоятельствах. Тем не менее въезд будет ограничен такими мерами как приостановка работы туробъектов, а также контролем въезжающих транспортных средств на автодорогах.

Депутат Аскар Тулебаев поинтересовался у главы региона, можно ли осуществлять хотя бы замер температуры у всех въезжающих, но получил отрицательный ответ. Хорохордин объяснил, что в республике банально нет такого количества термометров, да и права на проверку каждой машины у властей нет. «Что мы можем и будем делать: въезжающих наших жителей мы проверять, конечно, не будем, а всех гостей будем стараться проверять, опрашивать, с какой целью они едут в республику. Если как туристы, то будем просить вернуться и так далее», — обозначил Хорохордин.

При этом, по наблюдениям народных избранников, принятые ранее меры по ограничению работы туристических объектов и объектов размещения мало повлияли на ситуацию. Вереницы машин с туристами якобы продолжают прибывать, а многие гостиницы продолжают свою работу: их сотрудники по телефону уверяют, что свободные места есть, и что они готовы принять гостей. Это не соответствует словам Хорохордина о том, что всплеск посещаемости туристами региона уже закончился. Он объяснил депутатам, что, если они обладают такого рода информацией, то ею следует делиться с компетентными органами власти. Глава региона также выразил надежду, что в скором времени к нарушителям правительственного распоряжения можно будет применять санкции в виде штрафов – этот вопрос якобы уже прорабатывается.

Были у народных избранников вопросы и к обеспечению населения медицинскими масками, которых, по их словам, уже не хватает в аптеках. Хорохордин заметил, что масок не хватает по всей стране, и повлиять на ситуацию едва ли удастся. «Масок катастрофически не хватает по всей стране. В соседних регионах их тоже нет. Ни в Алтайском крае, ни в Новосибирске, ни в Кемерово. Минпромторг обеспечить нашу потребность не может. Прилетел самолет из Китая, сейчас их сертифицируют, к нам придет 96 тысяч масок. Надо понимать, что этого все равно не хватит. Пошить самостоятельно – у нас нет столько марли. Даже если мы дадим поручение муниципалитетам шить — у них не будет материала», — обозначил руководитель перспективы.

По его словам, в ближайшее время должен быть создан двухмесячный запас масок, однако сколько это в числовом выражении Хорохордин не указал. Более того, среди многих депутатов и чиновников бытует мнение, что маски не помогут защититься от коронавируса. Это можно была заметить по тому, что в зале в масках сидели лишь единицы. При этом, как справедливо заметил депутат Сергей Кухтуеков, до проявления симптомов никто не может быть уверенным, что не является переносчиком инфекции, и ношение маски в таком случае – скорее демонстрация уважения к своим коллегам.