Юристы Halkbank в США пытаются отказаться от защиты турецкого кредитора, обвиняемого в нарушении американских санкций

Данный шаг позволит фирме дать показания против второго по величине турецкого кредитора перед большим жюри США.

«Halkbank дал согласие на это ходатайство», — заявил ведущий адвокат по делу турецкого банка Эндрю Хруска из юридической фирмы King & Spalding в официальном заявлении, опубликованном в Twitter американского адвоката Тима Хогана.

В письме от 27 марта адвокат Роберт Кэри из юридической фирмы, Williams & Connolly, подал уведомление о явке в суд в качестве представителя Halkbank.

Напомним, что в октябре 2019 года прокуратура США обвинила банк в участии в схеме по отмыванию денег на сумму до 20 млрд долларов от имени юридических лиц в Иране, на который Вашингтон наложил санкции, а также мошенничестве и сокрытии незаконных операций от должностных лиц Соединённых Штатов.

Реза Зарраб, турецко-иранский бизнесмен, был арестован три года назад по обвинению в организации схемы в марте 2016 года. Зарраб согласился сотрудничать с прокурорами Нью-Йорка в обмен на снисходительность, что привело к обвинению и аресту руководителя Halkbank Хакана Аттилы в марте 2017 года, а также представлению обвинительного акта в отношении бывшего министра экономики Турции Зафера Чаглаяна.

Причина, по которой King & Spalding отказываются от участия в деле заключается в том, что правительство США пытается заставить их дать показания против своего бывшего клиента, заявил Хоган в своём микроблоге в Twitter. Возможно, что фирме уже прислали повестку или она ещё ожидает её, считает Хоган.