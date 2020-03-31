Умирающий в самоизоляции мужчина написал жене прощальное письмо с признанием

Фото: Red Cross

Умирающий от рака житель английского города Сейл написал жене, с которой прожил в браке 22 года, трогательное письмо с признанием в любви. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

81-летний Норман Поллард (Norman Pollard) с терминальной стадией рака оказался в самоизоляции вдали от 84-летней жены Рене Форд (Renee Ford). Решив, что ему осталось жить не так долго, он написал Рене письмо. «Я не знаю, сколько я еще протяну. Вирус только ухудшает мое положение, — отметил он. — Мне было важно передать ей это письмо».

В разговоре с волонтершей, которая вызвалась доставить посылку для Рене, Поллард выразил свои опасения за жену. «Я буду скучать по ней, когда меня не станет. Больше всего я переживаю, как она здесь будет без меня. Она — любовь всей моей жизни. Она все для меня делала, — подчеркнул больной. — Я все это говорил ей лично, но я хотел, чтобы у нее осталось прощальное письмо, которое она сможет хранить до конца жизни и перечитывать, сколько пожелает».

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Получив письмо, Рене отметила, насколько ценным было для нее это послание. «Норман очень милый. Он поведал мне о своих чувствах. Я и так о них знала, но письмо очень много для меня значит. Я буду его бережно хранить», — пообещала она.

Ранее сообщалось, что в городе Рексем, Уэльс, мужчина скончался от коронавирусной инфекции во время самоизоляции. Он просил свою возлюбленную не навещать его, чтобы не заразиться.