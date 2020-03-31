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Саид Царнаев/РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/151/12987151/RIAN_6115188.HR-pic905-895x505-51888.jpg" alt="Кадыров раскритиковал глав регионов РФ за недостаточные меры по COVID-19" /></p> <p>

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что регионы не принимают решительных мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции, передает РИА «Новости».

По его словам, государство делает все необходимое для борьбы с вирусом, в том числе строит больницы, но регионы не чувствуют всю эту ситуацию.

«Мы пишем посты в Instagram, выступаем по телевидению, а конкретные меры мало кто принимает», — сказал чеченский лидер.

Он добавил, что в Чеченской республике две недели назад начали поэтапно принимать необходимые ограничения, «чтобы не пугать и не вводить в стресс народ». По его словам, другие регионы начали действовать только сейчас, когда многие успели заразиться.

Кадыров также добавил, что Чечня поможет соседним регионам, если в этом будет необходимость.

С 28 марта власти Чеченской республики ужесточили карантинные меры, ограничив движение через административные границы региона. Также ввели ограничения на передвижения внутри республики, на въезд в Грозный для всех, кроме жителей города, работников госорганов, жизнеобеспечивающих организаций, поставщиков продовольствия и СМИ.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 1837 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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