Кадыров раскритиковал глав регионов РФ за недостаточные меры по COVID-19

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Саид Царнаев/РИА «Новости»
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что регионы не принимают решительных мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции, передает РИА «Новости».
По его словам, государство делает все необходимое для борьбы с вирусом, в том числе строит больницы, но регионы не чувствуют всю эту ситуацию.
«Мы пишем посты в Instagram, выступаем по телевидению, а конкретные меры мало кто принимает», — сказал чеченский лидер.
Он добавил, что в Чеченской республике две недели назад начали поэтапно принимать необходимые ограничения, «чтобы не пугать и не вводить в стресс народ». По его словам, другие регионы начали действовать только сейчас, когда многие успели заразиться.
Кадыров также добавил, что Чечня поможет соседним регионам, если в этом будет необходимость.
С 28 марта власти Чеченской республики ужесточили карантинные меры, ограничив движение через административные границы региона. Также ввели ограничения на передвижения внутри республики, на въезд в Грозный для всех, кроме жителей города, работников госорганов, жизнеобеспечивающих организаций, поставщиков продовольствия и СМИ.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 1837 случаев заражения коронавирусом нового типа.
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