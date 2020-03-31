Совбез ООН может продолжить работу дистанционно из-за коронавируса

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Совбез ООН может продолжить работу дистанционно из-за коронавируса

Depositphotos

Совет Безопасности ООН может продолжить работу «на удаленке» из-за коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на первого заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского.

«Я думаю, что на какой-то обозримый период, если реалистично, на апрель-май, удаленная система работы сохранится», — сказал Полянский.

Он добавил, что Россия настаивает на неформальном статусе видеоконференций.

С 16 марта Совет Безопасности ООН начал работать дистанционно.

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