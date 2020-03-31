Совбез ООН может продолжить работу дистанционно из-за коронавируса

close
Depositphotos
Совет Безопасности ООН может продолжить работу «на удаленке» из-за коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на первого заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского.
«Я думаю, что на какой-то обозримый период, если реалистично, на апрель-май, удаленная система работы сохранится», — сказал Полянский.
Он добавил, что Россия настаивает на неформальном статусе видеоконференций.
С 16 марта Совет Безопасности ООН начал работать дистанционно.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— РПЦ переводит воскресные школы при храмах на дистанционное обучение
— Песков опроверг сообщения о переходе на удаленную работу
— Премьер на удаленке: Джонсон заразился коронавирусом
Источник