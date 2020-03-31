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Президент России Владимир Путин во время виртуального саммита G20, 26 марта 2020 года

Alexei Druzhinin/Kremlin/AP

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/117/13024117/upload-AP_20086544288596-pic905-895x505-61902.jpg" alt="Путин призвал россиян проявлять заботу о своих родителях" /></p> </p> <p>

Президент России Владимир Путин на совещании с полпредами призвал россиян проявлять заботу о своих родителях и людях преклонного возраста, передает РИА «Новости».

Также глава государства попросил пожилых людей оставаться дома, чтобы сохранить жизнь и здоровье.

«Нужно донести до всех: и до самих граждан этой возрастной группы, и до их родственников, что тем, кому больше 65 лет, сейчас лучше и безопаснее находиться дома», — сказал Путин.

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