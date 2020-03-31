Не час для шашликів: на Волині заборонили відпочивати в рекреаційних пунктах під час карантину

На Волині під час карантину заборонили відпочивати у рекреаційних пунктах.

Про це інформує ВОУЛМГ.

У зв’язку з поширенням коронавірусу Covid-2019, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України, в області запроваджують додаткові карантинні заходи на великих та малих пунктах рекреації.

Відпочивати на пунктах рекреації заборонили до завершення карантину.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Чи будуть штрафувати волинян, які не дотримуються карантину

«Поставтеся до такого рішення з розумінням. Наша мета – убезпечити вас та близьких вам людей від можливого захворювання.

Бережіть своє здоров’я. Залишайтеся вдома», — йдеться у повідомленні.