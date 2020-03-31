​«Татнефть» раскрыла размер чистой прибыли в 2019 году

Чистая прибыль акционеров группы «Татнефть» в 2019 году составила 192 260 млн рублей. Об этом говорится в консолидированной финансовой отчетности компании в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), опубликованной сегодня. Для сравнения, чистая прибыль в 2018-м составила 211 812 млн рублей.

В прошлом году «Татнефть» добыла 29,8 млн тонн (212,3 млн баррелей) нефти и 1 009,6 миллионов кубических метров газа. На комплексе ТАНЕКО было произведено 10,1 млн тонн нефтепродуктов.

Консолидированная выручка от реализации и прочие доходы от небанковской деятельности за вычетом экспортных пошлин и акцизов за 2019 год составили 932 296 млн руб. по сравнению с 910 534 млн руб. годом ранее.