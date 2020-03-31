Павел Глоба рассказал, чем закончится для России пандемия коронавируса

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Астролог рассказал о последствиях, которые ждут Россию после глобальной эпидемии

Российский астролог Павел Глоба рассказал, чем для нашей страны закончится эпидемия коронавируса.

Специалист и ранее говорил о том, что 2020 год будет непростым, но все эти события приведут к тому, что уже через четыре года мы будем жить в совершенно другой стране, где произойдут глубокие изменения к лучшему.

Павел Глоба рассказал, что Крыса в китайском календаре начинает 12-летний цикл, и произошедшие в этом году ивжнтхх события будут влиять на ситуацию ближайших 12-ти лет. По его словам, Россию ждут новые влияния в политике и экономике.

В качестве примера он привел кризисный для России 2008 год – также год Крысы. Непростым стал и 1961 год, когда произошла "хрущевская девальвация", поэтому 2020 год станет опасным для экономики. Хотя 2008 год принес РФ много побед, например, успех на "Евровидении" и победа на хоккейном турнире.

Тревожная новость заключается в том, что в 2020 году произойдет шесть затмений – столько же было в 1991 году, а в 1917 году было сразу 7 затмений. Все это, по словам Павла Глобы, является тревожными параллелями.

Павел Глоба подчеркнул, что в 2020 году непременно начнутся серьезные перестановки в политике, и к власти придут рожденные в 70-е и 80-е годах.

В итоге астролог не сомневается, что изменения будут носить позитивный характер, и даже в провинции люди будут искренне гордиться страной. Также произойдет демографический взрыв, и начнется цикл Плутона, ознаменовавшийся золотыми годами правления Екатерины II.

Говоря о том, как пережить непростые перемены Павел Глоба подчеркнул, что преимущество будет у тех, кто первым сможет предложить что-то новое, кто проявит решительность и даже дерзость, кто не испугается взять на себя ответственность и проявит гибкость.

Ранее TopNews писал о том, что астролог Павел Глоба рассказал, у кого перевернется жизнь в апреле 2020 года.