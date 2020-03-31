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Сегодня, 31 марта 2020, также отмечают Международный день резервного копирования и другие события.

Какой сегодня праздник: 31 марта 2020 года отмечается церковный праздник Кирилл – Дери полоз

Сегодня православная церковь отмечает память святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского, жившего в 4 веке.

Свое прозвище Кирилл получил благодаря мартовской погоде и быстрому таянию снега. Выехав утром на санях на снег, растаявший накануне на жарком солнце и подмерзший за ночь, можно было действительно ободрать полозья о наст.

В народе об этом дне ивжнтхх говорили: "На Кирилла и спереди, и сзади – зима" (то есть можно было еще опасаться весенних заморозков); "На Кириллов марток продерет холодок". Впрочем, если в этот день зацветала мать-и-мачеха – это свидетельствовало о скором приближении лета и теплом начале апреля.

День бэкапа

Международный день резервного копирования (англ. World Backup Day) или День бэкапа (от англ. backup) проводится ежегодно 31 марта.

Резервное копирование (бэкап) — это создание копии важных данных (например, семейных фотографий, видео, документов и электронных писем) на носителе (жёстком диске, флеш-карте, CD-диске и других носителях), предназначенном для восстановления данных в случае их повреждения или потери на основном носителе.

В наш век компьютеров и электроники обеспечение сохранности значимой информации приобретает все большее значение. Потеря финансовых сведений, баз данных или информации сайта может привести к большим проблемам в организации и ощутимо "ударить по кошельку". Да и каждый отдельный пользователь домашнего компьютера, коммуникатора или простого сотового телефона может получить немало огорчений, потеряв нужные данные – от любимых фотографий, домашних видеозаписей или необходимых статей до контактных телефонов и адресов. Поэтому, вместо того, чтобы хранить их в одном месте (например, на вашем компьютере), вы помещаете ещё одну копию всей важной информации в надежное хранилище.

День геноцида азербайджанцев

В 1998 году 26 марта президент Азербайджанской республики Гейдар Алиев подал указ о том, что 31 марта будет проходить такое торжество. События, которым посвящен этот день произошли еще очень давно, а точнее в 1918 году в Баку. Тогда во время периода установления в республике советской власти были массовые межэтнические столкновения. Все это привело к многотысячным жертвам. В основном жертвами были местные жители – мусульмане.

В наши дни в стране такие события расцениваются как геноцид азербайджанского народа со стороны армян при поддержке большевиков. На сегодняшний день в Азербайджане и в других местах мира проводят мероприятия, которые посвящены дню памяти жертв массовых убийств в Баку, Шемахе и других городах. Такие же мероприятия могут проводить и азербайджанцы, которые проживают в США. Данная памятная дата широко отмечается на территориях СНГ – России, Беларуси, Украине, Грузии, Казахстане. А перед зданием Стамбульского муниципалитета в Турции, проходит митинг. Его организаторами является Общество дружбы Турция-Азербайджан.

Кто празднует именины 31 марта 2020?

Григорий, Даниил, Дмитрий, Кирилл, Наталья, Трофим.

Что произошло 31 марта 2020 в России и мире?

1889 – в Париже состоялось торжественное открытие Эйфелевой башни.

1893 – Уиткомб Джадсон изобрел новую застежку, названную – молнией.

1902 – заключен контракт на право сборки в России автомобилей марки Даймлер.

1917 – Дания официально передала под управлением США южную часть Виргинских островов.

1943 – завершилась Ржевская битва во время Великой Отечественной войны.

1966 – в СССР был осуществлен запуск первого искусственного спутника Луны.

Дни рождения знаменитых людей 31 марта