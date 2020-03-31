Возмущаются и проклинают: книга с откровениями Михалковой из Уральских пельменей вызвала скандал

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Актриса обещает еще больше "горячих" подробностей в будущем.

Экс-участница "Уральских пельменей", актриса Юлия Михалкова на своей странице в Instagram сообщила фоловерам, что ее книга, в которой она решила поделиться откровениями о жизни внутри юмористического коллектива, "на полшажочка вышла в свет".

"Дебют!… Журналисты опубликовали пару коротких, но далеко не самых откровенных отрывков: про эпичное приключение на корпоративе и крепких объятиях с волосатым… Этим… Ну, в общем, читайте! Ссылка в шапке профиля", – заявила актриса.

По ее ивжнтхх словам, "эти три процента моего творения мощно всколыхнули", "перепахали ностальгические чувства людей либо задействованных в книге, либо косвенно знакомых с этими развеселыми эпизодами моей жизни периода "Уральских Пельменей".

Довольная первыми откликами на отрывки своих воспомиинаний актриса, написала, что те вызвали скандал, ведь одни экс-коллеги возмутились воспоминаниями, другие, напротив, смогли добавить в копилку Михалковой что-то свое из богатого жизненного опыта.

"Не прошло и получаса после появления материала в сети, как одни начали горячо возмущаться и слать проклятья, другие сгибались пополам от смеха, вспоминая новые детали тех историй. Ха-ха! То ли еще будет! В общем, Пелевин стоит в сторонке", – пообещала новоявленная писательница.

"Друзья! Когда прочтете вот эти первые отрывки – поделитесь впечатлениями. Мне интересно ваше мнение!", – попросила подписчиков Михалкова.

Как сообщал ранее Topnews, экс-участница шоу "Уральские пельмени" рассказала подробности своей жизни в своей книге. В частности Михалкова поведала, как однажды напилась до беспамятства на корпоративе у авторитетных бизнесменов, а также рассказала, как едва не подралась с путанами.

Напомним, что Михалкова вдохновилась на создание книги, когда отдыхала в США. А команду «пельменей» она покинула чуть больше года назад, объяснив это тем, что просто перегорела – ей надоело играть девушку-простушку. Поэтому теперь дива работает на детском КВН на телеканале СТС.