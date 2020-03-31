Винокур поведал о самочувствии Лещенко

Известный юморист Владимир Винокур в подробностях рассказал о состоянии Льва Лещенко, у которого не так давно диагностировали коронавирус. Народный артист России идет на поправку после успешного излечения от коронавируса.

Лев Лещенко — новости о состоянии здоровья 31.03.2020

Не так давно Лещенко с супругой обратились к врачам из-за плохого самочувствия, вернувшись с гастролей в США и Канаде. Пару отправили в больницу в Коммунарке, а еще чуть позже просочились новости о том, что певец заражен коронавирусом.

Также позже выяснилось, что до обращения за врачебной помощью Лев Лещенко был на торжестве по поводу дня рождения Аллы, сестры Игоря Крутого.

Владимир Винокур утверждает, что певец поправляется и чувствует себя намного лучше, чем несколько дней назад. Пока неизвестно, когда именно выпишут народного артиста России.

Как себя чувствует Лев Лещенко, комментарий врача

Денис Проценко, главный врач медицинского центра в Коммунарке:

— Спекуляции некоторых СМИ на тему состояния здоровья Льва Валерьяновича Лещенко заставили меня утром спросить его официального разрешения опубликовать этот пост.

Л.В. поступил к нам в стационар с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии. После дообследования была подтверждена коронавирусная этиология пневмонии. В первые сутки после поступления состояние пациента ухудшилось — наросла одышка и снизились показатели оксигенации крови. В связи с этим мы продолжили лечение в условиях отделения реанимации. На сегодняшний день состояние пациента стабильно и он не нуждается в дополнительном кислороде, и мы планируем продолжить его лечение в госпитальном отделении.

Как рассказал концертный директор Льва Лещенко Олег Дмитриев, 11 марта певец и его супруга вернулись из Северной Америки. Несколько дней до обращения в больницу Лещенко общался с коллегами, работал, посещал различные мероприятия. Например, 19 марта он принимал участие в программе Андрея Малахова, где вместе с Хазановым, Рубальской и Укупником рассуждал о коронавирусе. Певец рассказал зрителям, что в США «на него плюют с высокой колокольни», а напоследок расцеловал своих коллег.