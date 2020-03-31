Дочь Заворотнюк рассказала, как жаловалась маме

Поддержка близких – это самое важное в жизни каждого. Это нам доказывает поступок мамы Анастасии Заворотнюк к дочери Анне. Анна Заворотнюк решила вести свой собственный блог.

В одной из публикаций она рассказала, что 4 года назад она уехала учиться в США, там долго ждала начала занятий, но в первую же неделю она очень сильно устала, ей никто не помогал.

В итоге девушка осталась одна. Но она очень благодарна своей маме, потому что именно она решила её судьбу, сказала, что если не станет легче через месяц, то она обязательно вернется в Россию. Возможно, Анна так бы и осталась в США, если бы не болезнь Анастасии Заворотнюк. Сейчас она регулярно посещает мать в больнице.

Самочувствие Анастасии Заворотнюк на сегодня, 31 марта 2020

Семья российской актрисы Анастасии Заворотнюк пытается уберечь знаменитость от коронавируса. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» находится в группе риска из-за наличия онкологического заболевания.

Обеспокоенные состоянием актрисы поклонники поинтересовались у ее дочери Анны о том, не повлияет ли на здоровье Анастасии Заворотнюк эпидемия коронавируса, на что девушка ответила, что они активно оберегают актрису от каких-либо заболеваний.

«Мы очень надежно ее защищаем», — ответила Анна Заворотнюк.

Анастасия Заворотнюк сейчас активно борется с онкологическим заболеванием. Ее близкие стараются не раскрывать всех деталей состояния здоровья артистки. Однако после продолжительного молчания, дочь Заворотнюк стала вновь общаться с пользователями в социальных сетях и изредка отвечать на вопросы о матери. Не так давно Анна призвала бояться своих желаний.