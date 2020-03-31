Лев Лещенко идет на поправку

Российский артист Лев Лещенко, которого на минувшей неделе госпитализировали с коронавирусной инфекцией, идет на поправку. По информации 66-летней супруги певца Ирины, Льва Валерьяновича выписали из реанимации и перевели в стационар. Супруги находятся в одной палате.

Состояние Льва Лещенко — как певец себя чувствует

«Леву вернули ко мне в палату, из реанимации выписали, мы вместе», — поведала супруга именитого российского артиста.

Как мы сообщали ранее, медикам московский больницы Коммунарки удалось «откачать» Лещенко. Уже в больнице у легендарного артиста начался отек легких. Он в буквальном смысле боролся за жизнь. К счастью, кризис миновал.

27 марта главврач больницы Денис Проценко сообщил, что у певца подтвержден диагноз коронавирусной инфекции, при этом он назвал состояние пациента стабильным.

Кроме того, в туже клинку, где лечат Лещенко, госпитализировали и Игоря Николаева. У артиста была высокая температура и кашель. Первый экспресс-тест показал позитивный результат на коронавирусную инфекцию. Однако накануне Николаев получил результат мазка из гортани, который не выявил коронавирус. Несмотря на общение с зараженным Лещенко, COVID-19 обошел композитора стороной.