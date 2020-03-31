В Москве скончались четыре человека с коронавирусом

В столице России умерли четыре человека, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Пациенты в возрасте от 76 до 86 лет, у которых был подтвержден коронавирус, умерли. Отмечается, что двое из заболевших находились на ИВЛ.

Кроме того, у всех пациентов были хронические заболевания: сердечно-сосудистые, пиелонефрит, бронхиальная астма, ишемия мозга и сахарный диабет. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и ситуации с коронавирусом в Москве.

До этого стало известно, что первая пациентка с коронавирусом умерла в Подмосковье. При поступлении в больницу у 65-летней женщины также была диагностирована двухсторонняя пневмония. Кроме того, она страдала сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и в прошлом году перенесла инфаркт.

Напоминаем, что в связи с распространением коронавирусной инфекции в столице введен режим всеобщей изоляции. Согласно новому распоряжению, жители Москвы должны покидать квартиру только в случаях крайней необходимости. Среди них- обращения за экстренной медицинской помощью, прямая угроза жизни и здоровью, следование к месту работы и обратно, если она не приостановлена, и поход в ближайший продуктовый, банк или салон связи. Также допускается выгул домашних животных и вынос мусора. Аналогичный указ был подписан сегодня губернатором Санкт-Петербурга.

Тем временем, первые нарушители режима самоизоляции подверглись преследованию. Речь идет о крымчанине, который, не соблюдая карантин, отправился на прием к врачу и заразил его. Также до года тюремного заключения грозит жителю Санкт-Петербурга, сбежавшего на съемную квартиру из санатория «Заря».