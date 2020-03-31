Коронавирус продолжает распространяться по России

Доктор медицинских наук Нью-Йоркской академии Анатолий Альштейн заявил, что пик распространения китайского вируса может наступить в России уже через месяц.

Коронавирус, новости на 31 марта 2020

«Думаю, что пик наступит через месяц, возможно, придется подождать чуть дольше. В России пандемия развивается очень медленно. В такой стране, как Италия, 3-4 недели тому назад тоже все выглядело спокойно, а сейчас у них катастрофа», — поведал эксперт.

Доктор медицинских наук добавил, что введенные в стране ограничительные меры помогут снизить темпы распространения вируса COVID-19.

«Думаю, что жесткие меры повлияют на страну положительно. Происходит разобщение людей. С точки зрения распространения инфекции это может помочь остановить распространение заразы», — добавил специалист.

Эксперт рекомендует одиночные прогулки на свежем воздухе для поддержания хорошего самочувствия.

Медики России разработали три вида лекарства, которые потенциально могут спасти людей от вируса COVID-19. Об этом рассказал глава секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин. Первый препарат называется триазавирин, его создали несколько лет назад в Институте органического синтеза. Недавно разработали его особую ингаляционную форму, которую можно применять только для лечения респираторной вирусной инфекции. Чехонин говорит, что эта форма будет приемлемой для лечения вируса из КНР. Стоит отметить, что этот препарат использовали в Поднебесной.

Вторым препаратом является фавипиравир. Этот препарат ранее создали в Японии для лечения инфекций, которые были вызваны РНК-вирусами. К ним можно отнести и COVID-19. Чехонин рассказал, что препарат готов для передачи на испытания. Третьим препаратом является фортепрен , он был создан на базе лекарства фоспренил, с его помощью лечат коронавирус у животных. Препарат прошел все стадии клинических испытаний, его уже тестировали на людях. Сейчас препарат проходит регистрацию, после чего его могут передать на испытания активности в отношении китайского вируса.

Владимир Чехонин добавил, что эти препараты могут стать приоритетом в работе химических подразделений академии наук прямо сейчас.

Сколько в России заразилось коронавирусом

Согласно данным Роспотребнадзора, в России по состоянию на 31 марта зафиксировано 1836 случаев заражения COVID-19 в 71 регионе страны. Из них, девять человек погибли от коронавируса. 66 пациентов вылечились.

За последние сутки выявлено 302 новых случая инфицирования в 35 регионах. Сообщается, что все они в течение двух прошедших недель посещали неблагополучные по заболеваемости коронавирусом страны.