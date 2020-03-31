Эксперты смоделировали распространение коронавируса Алтайском крае основе демографической модели

Возможная потребность населения Алтайского края в терапии при широком распространении коронавируса

Пожилые люди гораздо сильнее подвержены заражению и развитию коронавируса, в связи с чем эпидемическая ситуация может обостриться в периферийных регионах, в том числе в Алтайском крае. К такому выводу пришли демограф Илья Кашницкий и эпидемиолог Антон Барчук, сообщает Meduza. В их модели на первый план выходят данные о половозрастной структуре регионов.

При раннем распространении инфекции нагрузка на больницы может превысить имеющиеся возможности

Эксперты отмечают, что на данном этапе пандемии коронавируса в столицах и других крупных мегаполисах может быть большее количество зараженных, что ожидаемо в силу разветвленности транспортного сообщения. Однако со временем отдаленные регионы, в которых большое число возрастных жителей, могут оказаться в более тяжелой ситуации как по количеству зараженных, так и по летальным исходам. Так, демограф Илья Кашницкий и эпидемиолог Антон Барчук сравнили российские субъекты по ожидаемому числу людей, которым может потребоваться госпитализация, а также по объему медицинских ресурсов, имеющихся в распоряжении. Для этого эксперты составили карту, с помощью которой можно оценить серьезность возможного развития ситуации в разных частях страны и понять, как важно растянуть пик эпидемии во времени.

Согласно приблизительным подсчетам, в случае, если 40 % населения Алтайского края подвергнется заражению, интенсивная терапия понадобится 13,7 тысяч человек. При 80 % зараженных внимание медиков потребуется 27,3 тысяч человек, то есть почти 1 % населения региона. Для Республики Алтай ситуация значительно менее критична, так как при 40 % зараженных терапия может понадобиться всего 800 людям, а при двукратном росте – 1,7 тысяче человек.

Вместе с тем, отмечается, что в случае недостаточного контроля над развитием эпидемии число тяжелобольных очень быстро превышает количество доступных мест в больницах, что показывает опыт других стран. Особенно это касается мест в отделениях интенсивной терапии, оснащенных аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ). При таком развитии событий отдаленные регионы также окажутся наиболее уязвимыми.

По примерным подсчетам, если ситуация в Алтайском крае пойдет на самотек, и пик заболеваемости настанет за пять недель, то на один аппарат ИВЛ будет приходиться два пациента. Если пик настанет за 20 недель, то на один аппарат придется всего 0,4 пациента. В реальности это будет зависеть от мер сдерживания распространения коронавируса. В Республике Алтай при пике на пятой неделе на ИВЛ будет претендовать 0,6 пациента, а на 20 неделе 0,2 пациента. Для сравнения, в других регионах при пиковой ситуации на пятой неделе на один аппарат будут претендовать от пяти до семи человек. Как отмечают сами эксперты, эти данные весьма условны, но отражают важность принятие мер, сдерживающих распространение инфекции.

Справка:

В расчетах авторы использовали доступные данные о половозрастной структуре населения Российской Федерации на 2020 год. При оценке числа доступных аппаратов ИВЛ авторами использованы данные, полученные из тендеров на закупку за период 2017-2020 годы и на проведение комплексного техобслуживания медицинской техники на 2019-2020 годы.