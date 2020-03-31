Муниципалитет Анкары приостановил коммунальные платежи за апрель

Соответственно, все коммунальные платежи со студенческих квартир и предприятий на апрель будут приостановлены. Что касается других жилых квартир, то их счета будут отражать 80% от суммы, которую они заплатили за февраль, сообщили в муниципалитете.

Объявление было сделано на странице муниципалитета в Twitter 28 марта.

Согласно заявлению муниципалитета, «как только этот чрезвычайный период закончится», и потребители предоставят данные со счётчиков, гражданам будут возмещены излишки, либо они оплатят дополнительную сумму, в зависимости от их фактического использования.