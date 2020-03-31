Названы пути распространения коронавируса в Москве

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Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова назвала пути распространения коронавируса в столице. Об этом сообщает АГН «Москва».

По словам Раковой, численность заболевающих в городе возрастает. Она отметила, что инфекция начала активно распространяться между жителями города. «Фиксируется наличие коронавирусной инфекции [у людей], которые ни с кем не контактировали, никуда не ездили, не выезжали. То есть передача уже осуществляется через простых горожан друг к другу», — сказала Ракова.

Заммэра подчеркнула, что руководство страны пытается смягчить ситуацию, стараясь работать на опережение. По ее словам, в Москве ситуация существенно улучшилась после указа властей столицы о режиме самоизоляции.

30 марта в Москве, Подмосковье и ряде других регионов России вступил в силу всеобщий режим изоляции, запрещающий гражданам покидать жилище без веских причин. Данная мера призвана сдержать распространение коронавируса. Президент Владимир Путин одобрил действия властей субъектов, назвав их необходимыми.

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