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Chip East/Reuters

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/943/12282943/RTR3A0ZT-pic905-895x505-56892.jpg" alt="Reuters: США позволят компаниям из России, Китая и Европы работать в Иране" /></p> </p> <p>

США готовятся возобновить исключения из санкций, запрещающих не американским компаниям работать с сотрудничать с Организацией по атомной энергии Ирана (ОАЭИ). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

Продление исключений позволит российским, китайским и европейским компаниям вести деятельность по использованию атомной энергетики на ядерных объектах Ирана в мирных целях, заявили источники.

Соединенные Штаты могут принять решение о возобновлении действия исключений уже в понедельник, 30 марта, отмечают источники. По их данным, американские власти считают, что подобный шаг помешает разработке ядерного оружия в Иране.

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