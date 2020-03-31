Reuters: США позволят компаниям из России, Китая и Европы работать в Иране

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Chip East/Reuters
США готовятся возобновить исключения из санкций, запрещающих не американским компаниям работать с сотрудничать с Организацией по атомной энергии Ирана (ОАЭИ). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.
Продление исключений позволит российским, китайским и европейским компаниям вести деятельность по использованию атомной энергетики на ядерных объектах Ирана в мирных целях, заявили источники.
Соединенные Штаты могут принять решение о возобновлении действия исключений уже в понедельник, 30 марта, отмечают источники. По их данным, американские власти считают, что подобный шаг помешает разработке ядерного оружия в Иране.
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