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Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам из-за ситуации с угрозой…

РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/203/13022203/RIAN_6204557.HR-pic905-895x505-54154.jpg" alt="Путин поручил обеспечить выполнение мер по борьбе с COVID-19 в регионах" /></p> <p>

Президент России Владимир Путин поручил полномочным представителям обеспечить выполнение мер по борьбе с коронавирусом в регионах. Об этом сообщают «Известия».

По словам главы государства, часть решений, принимаемых властями, должна быть реализована в субъектах страны. Он призвал полпредов провести в регионах подготовку с учетом опыта других стран.

Путин подчеркнул, что для достижения эффективного результата необходима слаженная работа местных, региональных и федеральных структур.

На данный момент в стране зарегистрировано 1837 случаев заражения коронавирусом, умерли 12 человек, вылечились 66.

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