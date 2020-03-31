Путин поручил обеспечить выполнение мер по борьбе с COVID-19 в регионах

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Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам из-за ситуации с угрозой…
РИА «Новости»
Президент России Владимир Путин поручил полномочным представителям обеспечить выполнение мер по борьбе с коронавирусом в регионах. Об этом сообщают «Известия».
По словам главы государства, часть решений, принимаемых властями, должна быть реализована в субъектах страны. Он призвал полпредов провести в регионах подготовку с учетом опыта других стран.
Путин подчеркнул, что для достижения эффективного результата необходима слаженная работа местных, региональных и федеральных структур.
На данный момент в стране зарегистрировано 1837 случаев заражения коронавирусом, умерли 12 человек, вылечились 66.
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