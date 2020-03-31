close

Президент России Владимир Путин во время виртуального саммита G20, 26 марта 2020 года

Alexei Druzhinin/Kremlin/AP

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/117/13024117/upload-AP_20086544288596-pic905-895x505-61902.jpg" alt="Путин: не надо бояться избыточных мер в борьбе с COVID-19" /></p> <p>

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо принимать все меры в борьбе с распространением коронавируса, даже если некоторым людям они кажутся избыточными, сообщает ТАСС.

«Нужно принимать все необходимые в данной ситуации меры, даже если они людям, не посвященным в проблему, кажутся для России сегодня несколько избыточными», — сказал Путин на совещании с полпредами.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

На данный момент в России зафиксировано 1837 случаев заражения коронавирусом нового типа. При этом 66 человек уже вылечились.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин поручил создать дополнительный резерв лекарств для борьбы с коронавирусом

— Собянин пообещал усилить контроль за перемещением граждан

— Кабмин постановил выделить регионам 33,4 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Источник