Оскар, пес-путешественник, был сбит машиной и погиб

Оскар – собака, спасенная из «камеры смертников для собак» в ЮАР. Оскар прославился на весь мир тем, что отправился со своими хозяевами в кругосветное путешествие. Однако в январе 2013 года путешествия Оскара подошли к концу, т.к. в Сан-Хосе, Калифорния, его сбила машина.

Оскара взяли из приюта в Кейптауне всего за день до того, как должны были усыпить. Это было в 2005 году, а в 2009-м Оскар и его хозяйка Джоан Лефсон отправились в кругосветное путешествие, чтобы собрать деньги и привлечь внимание к бедственному положению собак в приютах.

Во время своего мирового тура по 36 странам Оскар увидел Ангкор-Ват и Мачу-Пикчу и многие другие места. Их путешествия были обнародованы в 2010 года в виде книги «По всему миру: мои путешествия с Оскаром».

Хозяйка говорит, что его смерть «оставила глубокую рану в моем сердце и в мире, который он пытался покорить». На его официальной странице в Фейсбуке уже оставлены сотни соболезнований. Панихида по Оскару пройдет 25 января в Кейптауне.

Фотографии погибшего пса-путешественника по кличке Оскар

Дата: 18.01.2013