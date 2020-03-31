Интересные факты о дуэлях

Слово «дуэль» происходит от латинского duo – «два».

Само понятие «дуэль» возникло примерно в XIV веке. До этого в Европе существовала традиция судебных поединков – «божьих судов». Считалось, что в таком бою Бог отдает победу тому, за кем правда.

К XVI веку дуэли превратились в настоящую головную боль европейских монархов. К примеру, за относительно недолгое (16 лет) правление короля Франции Генриха IV во время «поединков чести» погибло почти 9 тысяч французских дворян. Неудивительно, что в большинстве европейских стран дуэли были под строгим запретом, а их участникам грозила смертная казнь.

Дуэли проводились не только на «благородном» оружии: шпагах, пистолетах, саблях, рапирах и т.д. Иногда дрались по самым нелепым правилам и на самых странных предметах. К примеру, в XVII веке в Лондоне состоялась дуэль… на топорах-колунах. Два аристократа выясняли отношения в темном подвале, пытаясь зарубить своего противника. Закончилась эта дуэль примирением: соперники очень быстро устали махать тяжелыми топорами. Известны случаи, когда во Франции дуэлянты дрались на бритвах, тростях, бильярдных киях, католических распятиях и даже колбасах! В России же легендарной стала дуэль на канделябрах, один из участников которой выбрал это оружие просто потому, что не умел ни стрелять, ни драться на клинках.

В 1806 году на скачках повздорили два английских джентльмена — граф Бэрримор и член парламента Хамфри Ховарт. Естественно, ссора переросла в дуэль, на которую Ховарт явился полностью обнаженным. Шокированной публике он объяснил, что его опыт военно-полевого хирурга подсказывает: нередко дуэлянты погибают не от пули, а от инфекции, которая попадает в рану вместе с частичками одежды. Граф Бэрримор не захотел ни быть убийцей голого человека, ни быть убитым «нудистом». В итоге поединщики решили не стреляться вовсе и вместе отправились отмечать примирение.

В 1808 году во Франции состоялась дуэль на воздушных шарах. Один из дуэлянтов выстрелил в своего соперника, но промахнулся. Второй не стал даже целиться в противника – сразу пальнул в оболочку его воздушного шара. Естественно, шар упал с километровой высоты, соперник разбился, а удачливый стрелок женился на прекрасной даме, из-за которой и произошла дуэль.

В 1552 году в Неаполе состоялась женская дуэль на легких мечах. Прекрасные дамы, Диамбра де Петтинелла и Изабела де Карацци, сражались за благосклонность молодого красавца Фабио де Зересолы. Об этом поединке потом еще долго судачил весь Неаполь, а испанский художник Хосе де Ривера, наслушавшись местных легенд, написал свое знаменитое полотно «Женская дуэль».

В Россию моду на женские дуэли привезла прусская принцесса Софья Фредерика Августа Анхальт-Цербская (будущая императрица Екатерина Вторая), которая однажды участвовала в поединке с собственной троюродной сестрой. В ее правление женщины дрались на дуэлях очень часто: за один лишь 1765 год дамы сражались 20 раз, причем 8 поединков императрица секундировала лично!

Великий датский астроном Тихо Браге был заядлым дуэлянтом. Во время одного из поединков он лишился части носа и всю оставшуюся жизнь был вынужден носить протез из серебра.

Французский ученый и писатель Сирано де Бержерак был известен своей невероятной задиристостью. Он дрался на дуэлях чуть ли не ежедневно. О Бержераке даже ходила легенда, что он однажды в одиночку одолел 100 противников.

Александр Дюма-отец бы заядлым дуэлянтом. Однажды по условиям поединка он должен был тянуть жребий, по результатам которого один из участников дуэли должен был пойти и застрелиться. Дюма не повезло: жребий выпал ему. Писатель спокойно вышел в другую комнату, выстрелил в воздух, вернулся к секундантам и нагло заявил: «Я стрелял,но, увы, промазал». В итоге дуэль превратилась в шутку, и стороны примирились.

7-й американский президент Эндрю Джексон неоднократно дрался на дуэлях. Однажды он застрелил на поединке человека, оскорбившего его супругу. Другая дуэль была не столь удачной: он «поймал» пулю в грудь и вынужден был ходить с ней до конца жизни, так как тогдашние хирурги не сумели достать этот кусочек свинца.

Пушкин получал вызовы на поединок около 100 раз. Последний из них, поступивший от барона Геккерена-Дантеса, стал для него роковым.

В некоторых странах Латинской Америки, где взрывной темперамент мужчин – норма, дуэли были отменены относительно недавно. Например, в Уругвае можно было вызвать оскорбителя на поединок вплоть до 1992 года, а в Парагвае дуэли разрешены и сейчас. Правда, участвовать в них могут только зарегистрированные доноры крови.