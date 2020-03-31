Готовились загодя вакансии удаленкой пять стали почти треть популярнее Барнауле

У работодателей Барнаула за последние пять лет более чем на 30 % вырос спрос на соискателей, готовых выполнять свои обязанности из дома. Такие данные приводит рекрутинговый сервис HeadHunter. Самые востребованные профессии на «удаленке» связаны со сферой IT и сетевого менеджмента.

В 2019 году от общего числа открытых вакансий в Барнауле лишь 2 % предлагали удаленный формат работы. При этом за последние пять лет работодатели на 37 % чаще стали предлагать работу вне офиса. Чаще всего такие должности предлагали IT-специалистам – 28 % от всего количества вакансий с удаленным типом занятости. Вторыми по востребованности стали соискатели в сфере продаж – 24 %. Также 19 % предложений ориентировалось на начинающих специалистов, еще 13 % — на маркетологов и 12 % — на представителей сферы науки и образования.

Что касается конкретных профессий, то на «удаленке» чаще всего востребованы программисты, разработчики, web-инженеры, аккаунт-менеджеры, SMM-менеджеры, таргетологи, копирайтеры, дизайнеры, интернет-маркетологи, трафик-менеджеры, веб-аналитики, менеджеры по проектам, менеджеры по работе с клиентами, телемаркетологи, преподаватели, репетиторы, специалисты call-центров, персональные ассистенты, рекрутеры. При этом широкий доступ к таким вакансиям имеют начинающие специалисты и студенты, которые ищут подработку. Немного меньше предложений требуют от соискателей наличие профессионального стажа от одного до трех лет, а еще треть вакансий направлено на работников с опытом более трех лет.

Среди барнаульских работодателей средняя зарплата на «удаленке» составляет 30 тысяч рублей. Также отмечается, что уровень предложений полностью соответствует их ожиданиями в начале 2020 года.