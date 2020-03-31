Голая блондинка оседлала знаменитого «Атакующего быка» на опустевшей из-за коронавируса Уолл-стрит

В самом центре Нью-Йорка обнаженная девушка оседлала знаменитую статую быка ради эффектных фото, сообщает New York Post.

В сети появилось фото, на которых блондинка оседлала бронзового быка, посмотреть на которого в обычное время приходили на Уолл-Стрит толпы туристов.

Однако из-за карантина нью-йоркские улицы опустели, и девушка без труда смогла забраться на статую в одних трусах ради эффектных фото, которые делала ее подруга.

При этом девушка пренебрегла всеми правилами безопасности в разгар пандемии коронавируса, отказавшись от маски и перчаток. Увидев, что ее снимает не только ее подруга, блондинка слезла с быка и удалилась.

Так называемый Атакующий бык символизирует финансовый оптимизм и процветание. Бронзовая статуя расположена на севере парка Боулинг-Грин в Финансовом квартале Нью-Йорка.