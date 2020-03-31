США планируют предоставить Италии медицинскую помощь в $100 млн

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AP
Соединенные Штаты помогут Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией. Планируется, что государство предаст медицинские принадлежности примерно на $100 млн, объявил президент Дональд Трамп.
Он рассказал, что поговорил с премьер-министром Италии Джузеппе Конте и решил помочь Италии, передав дополнительные медицинские принадлежности, имеющиеся в арсенале страны.
«У нас есть дополнительные ресурсы [медицинского назначения для борьбы с коронавирусом], в которых мы не нуждаемся», — цитирует политика Reuters.
Он пообещал, что самолеты с медицинской помощью на сумму около $100 млн скоро поступят в Италию. Помимо этого, Трамп отметил, что если в стране будет больше медицинских вещей, чем нужно, то их отправят также во Францию, Испанию и другие нуждающиеся страны.
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21 марта президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с премьер-министром Италии Джузеппе Конте пообещал, что Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией. Известно, что 24 марта последний российский самолет Ил-76, в котором были врачи и оборудование, прилетел в Италию.
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