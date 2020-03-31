РФ основала компанию «Росзарубежнефть» с уставным капиталом 322,7 млрд рублей

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Российская Федерация основала новую нефтяную компанию под названием «Росзарубежнефть», которая будет добывать и транспортировать нефть и нефтяной попутный газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные «Спарк».
Компания была зарегистрирована в Москве в субботу, 28 марта, 2020 года. Она принадлежит федеральному органу исполнительной власти — Росимуществу. Генеральным директором «Росзарубежнефти» значится Николай Рыбчук.
По данным агентства, уставной капитал компании составляет более 322 млрд рублей.
На прошлой неделе компания «Роснефть» объявила о выходе из бизнеса в Венесуэле.
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