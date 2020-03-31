Военный учебно-тренировочный самолет L-39 разбился на Кубани

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Учебно-боевой самолет Л-39, за штурвалом которого находился летчик-курсант, разбился в Краснодарском крае, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Минобороны России.

По данным ведомства, студент 4 курса Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков выполнял плановый тренировочный полет без боекомплекта.

По некоторым данным, в результате крушения пилот погиб.

В настоящее время на место крушения направляются специалисты поисково-спасательной службы.

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