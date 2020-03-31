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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита G20…

Kevin Lamarque/Reuters

<img class="aligncenter" src="http://intofact.ru/wp-content/uploads/2020/03/4a5178daeb003c021dfd05ef915d0315.jpg" alt="Россия прислала в США самолет с медоборудованием" />

Президент США Дональд Трамп заявил, что Российская Федерация помогла США в борьбе с коронавирусом, прислав «очень большой самолет» с медицинским оборудованием, цитирует «Интерфакс».

Трамп не стал вдаваться в подробности, однако отметил, что рад, что Россия направила в США самолет с помощью в связи с непростой эпидемиологической ситуацией в стране.

«Россия направила нам очень-очень большой самолет , и это очень здорово», — подчеркнул политик.

Также он рассказал, что Китай передал США некоторые необходимые материалы.

«У нас замечательные отношения со многими странами другие страны посылали нам грузы, и я был очень удивлен», — резюмировал Трамп.

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По последним данным, в США выявили более 150 тыс. случаев заражения коронавирусом, при этом погибли — более 2,8 тыс. человек.

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