Россия прислала в США самолет с медоборудованием

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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита G20…
Kevin Lamarque/Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что Российская Федерация помогла США в борьбе с коронавирусом, прислав «очень большой самолет» с медицинским оборудованием, цитирует «Интерфакс».
Трамп не стал вдаваться в подробности, однако отметил, что рад, что Россия направила в США самолет с помощью в связи с непростой эпидемиологической ситуацией в стране.
«Россия направила нам очень-очень большой самолет , и это очень здорово», — подчеркнул политик.
Также он рассказал, что Китай передал США некоторые необходимые материалы.
«У нас замечательные отношения со многими странами другие страны посылали нам грузы, и я был очень удивлен», — резюмировал Трамп.
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По последним данным, в США выявили более 150 тыс. случаев заражения коронавирусом, при этом погибли — более 2,8 тыс. человек.
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