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Президент США Дональд Трамп

Al Drago/Reuters

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/795/13027795/2020-03-29T215238Z_1141296759_RC2XTF99DA5D_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-USA-pic905-895x505-75675.jpg" alt="В США проверили на коронавирус более миллиона человек" /></p> <p>

Президент США Дональд Трамп объявил, что в стране более миллиона американцев прошли тестирование на коронавирус, цитирует его Reuters.

Также Трамп обратился к гражданам страны и призвал не нарушать меры социального дистанцирования в течение апреля, чтобы предотвратить распространение вируса.

«Каждый из нас должен сыграть свою роль в победе в этой войне. Каждый гражданин, семья и бизнес могут внести свой вклад в борьбу с вирусом», — отметил Трамп.

По его словам, ближайший месяц будет непростым, но очень важным.

По последним данным, в США выявили более 150 тыс. случаев заражения коронавирусом, при этом погибли — более 2,8 тыс. человек.

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