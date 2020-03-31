В США проверили на коронавирус более миллиона человек

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Президент США Дональд Трамп
Al Drago/Reuters
Президент США Дональд Трамп объявил, что в стране более миллиона американцев прошли тестирование на коронавирус, цитирует его Reuters.
Также Трамп обратился к гражданам страны и призвал не нарушать меры социального дистанцирования в течение апреля, чтобы предотвратить распространение вируса.
«Каждый из нас должен сыграть свою роль в победе в этой войне. Каждый гражданин, семья и бизнес могут внести свой вклад в борьбу с вирусом», — отметил Трамп.
По его словам, ближайший месяц будет непростым, но очень важным.
По последним данным, в США выявили более 150 тыс. случаев заражения коронавирусом, при этом погибли — более 2,8 тыс. человек.
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