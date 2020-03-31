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Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время обращения к нации в Берлине, 18 марта 2020 года

Steffen Kugler/Bundesregierung/Reuters

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/637/13011637/2020-03-18T173555Z_1859370920_RC2HMF9AORXJ_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-MERKEL-pic905-895x505-87196.jpg" alt="Меркель сдала третий тест на коронавирус" /></p> <p>

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала третий тест на определение нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает агентство DPA.

Как заявил источник правительства Германии, третий тест также показал отрицательный результат.

«Канцлер Ангела Меркель может чувствовать себя все более спокойно», — добавил источник.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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