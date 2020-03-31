Армянский автолюбитель переделал старую «Ниву» в стильный кроссовер

Пока на АвтоВАЗе только проектируют новую «Ниву», умелец из Армении уже ее сделал

«Нива» — культовый советский автомобиль, который выпускается уже более сорока лет и за это время завоевал множество поклонников. У машины отличная проходимость, но есть определенные проблемы с комфортом. Но из «Нивы» не так уж и сложно сделать современный автомобиль. Именно это и сделал автолюбитель из Еревана.

Оформление передней части машины выполнено в духе традиций «Нивы»

ВАЗовскую «Ниву» можно назвать одним из самых первых кроссоверов в мире. Владельцы компактной трехдверной машины отлично себя чувствуют как на тесных городских улочках, так и на природе. Но нельзя не заметить, что машина все-таки устарела.

Машина претерпела множество изменений «по кругу»

Но это далеко не препятствие для настоящих фанатов «Нивы». Действительно, когда руки растут откуда нужно, есть светлая голова и желание творить, даже из спартанской машины можно сделать отличный современный кроссовер.

Новая старая «Нива» после серьезного изменения внешнего вида

Дополнительная оптика в переднем бампере

Несколько лет назад молодому человеку, живущему в Ереване, попала в руки «Нива» белого цвета 2004 года выпуска. Автомобиль претерпел множество изменений, в ходе которых машина была практически создана заново.

Родной кузов был дополнен расширителями колесных арок, рейлингами на крыше, подножками, новой светодиодной оптикой. Вместо обычной выхлопной трубы «Ниву» украсили четыре хромированных патрубка.

С таким салоном старенькая «Нива» превратилась в современный стильный кроссовер

Дополнительные приборы: указатель температуры и давления масла, а также, как задел на будущее, давления наддува

Внешний вид машины впечатляет, но еще больший эффект производит салон. Теперь в тольяттинском внедорожнике есть красивая приборная панель. Центральная консоль сделана под заказ по собственному проекту. Пространство в ногах и бардачок оборудовано подсветкой. При переоборудовании салона использовались узлы и детали от УАЗ Патриот, Datsun On-Do, Chevrolet Niva, ВАЗ-2110.

Приборная панель от ВАЗ-2110

Удобные сиденья от BMW 3-й серии (E36)

Штатные сиденья «Нивы» были заменены на комфортные кресла от BMW E36. Их установили на направляющие через специальные проставки, встроили подогрев от «Приоры» и перешили. Поддержанием оптимальной температуре в салоне занимается блок микроклимата.

На задних сиденьях «Нивы» все также тесно

Изменения затронули и подкапотную часть машины. Вместо барабанных тормозов сзади автомобиль получил современные дисковые. Управление машиной облегчает гидроусилитель руля, а управление раздаточной коробкой и вовсе стало электронным. Теперь в салоне вместо трех больших рычагов остался всего один.

Переоборудование машины таким образом — процесс недешевый. Сам владелец признается, что на тюнинг было затрачено больше денег, чем стоил автомобиль при покупке. Но сложно не согласиться с тем, что результат стоит приложенных усилий.

Видео: Нива Бронто Тюнинг

04.04.2018