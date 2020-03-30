В Подмосковье скончалась первая пациентка с коронавирусом

МОСКВА, 30 марта/ Радио Sputnik. В Московской области зафиксирована первая смерть от коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение оперштаба.

Известно, что жертвой нового типа инфекции стала женщина 65 лет с подтвержденным диагнозом коронавирус. К моменту поступления в медучреждение у женщины была диагностирована двухсторонняя пневмония.

Также пациентка страдала сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Ранее радио Sputnik сообщило, что за понедельник в России скончались трое человек с подтвержденным диагнозом коронавирус.

Случаи зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и Владимирской области. У всех скончавшихся также обнаружены сопутствующие хронические заболевания.