Верховный суд Венесуэлы назвал варварством награду США за арест Мадуро

МЕХИКО, 30 мар — РИА Новости. Верховный суд юстиции Венесуэлы (TSJ) отверг обвинения США в адрес президента страны и ряда высокопоставленных чиновников в наркоторговле и назвал крайней степенью варварства объявление награды за помощь в их аресте.

«Страна, которую называют державой, с правом вето в совбезе ООН, имеющая все необходимые каналы и договоры для двустороннего решения судебных вопросов, проявляет крайнюю степень варварства, публично предлагая сотрудничество с органами системы правосудия, коим является генеральная прокуратура», — говорится в заявлении, опубликованном в Facebook председателя TSJ Майкела Морено.

Министерство юстиции США обнародовало обвинения в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро и руководства страны, утверждая, что они причастны к наркоторговле, за Мадуро власти США объявили награду в 15 миллионов долларов, за остальных представителей руководства страны, указанных в обвинении, по 10 миллионов.

«Невероятные действия, предпринятые правительством Соединенных Штатов посредством генеральной прокуратуры в виде обвинений г-на Уильяма Барра, не подтверждаются какой-либо доказательной базой», — подчеркивается в заявлении суда.

В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали «президентский статус» Гуаидо несуществующим.