Число заболевших коронавирусом на Украине выросло с 480 до 538 человек

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости.

Число заболевших коронавирусом на Украине возросло с 480 до 538, 13 человек умерли, восемь выздоровели, сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения.

Ранее было известно об 11 летальных случаях и восьми выздоровевших.

«По данным центра общественного здоровья, по состоянию на 22.00 (совпадает с мск — ред.) 30 марта на Украине 548 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19. Всего на Украине зафиксировано 13 летальных случаев от COVID-19. Всего восемь человек уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме», — сообщила пресс-служба в официальном Telegram-канале «Коронавирус_инфо».

Правительство Украины на внеочередном заседании 14 марта распорядилось временно ограничить въезд в страну граждан других государств и приостановить авиасообщение на фоне ситуации с распространением коронавируса в мире. С 17 марта Украина ограничила пассажирское авиасообщение. При этом спецрейсы пока продолжают возвращать украинцев из-за рубежа на родину.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 690 тысяч случаев заражения, более 33 тысяч человек скончались.