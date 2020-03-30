Врачи рассказали, как подготовиться к домашнему лечению коронавируса

Ученые выяснили, что в 80 процентах случаев коронавирусное заболевание протекает в легкой форме. А это означает, что врачи откажутся от госпитализации и предпишут лечиться дома. Конечно, надеяться надо на лучшее, но, как вещает народная мудрость, готовиться к худшему.Риск заражения коронавирусом сейчас не может исключить никто. Тем более что вирусологи склоняются к тому, что переболеет каждый человек в той или иной форме. Поэтому стоит быть в состоянии готовности — закупить необходимые расходные материалы. О том, что должно быть в запасах, рассказали эксперты издания Healthline.Первым делом стоит наведаться в аптеку, где купить парацетамол, лекарства от кашля, термометр, цинк, витамин С. Нелишним будет приобрести марлевый отрез, из которого сшить несколько добротных масок многоразового использования.Читайте на Информинг.Ру: Эксперты назвали тест для проверки работы дыхательной системы в домашних условияхВ продуктовом магазине надо закупать свежие фрукты и овощи, а также консервы с длительным сроком хранения. Обязательны рис, макароны, консервированные или сушеные бобы, сухофрукты, супы и замороженные овощи. Людям, у которых есть животные, также необходимо закупить для них корм в достаточных количествах.Чистящие средства, а также дополнительные простыни, полотенца и пижамы надо подготовить уже дома и сложить их в одном месте стопкой — они должны быть под рукой.Туалетная бумага — отдельный разговор. Люди во всем мире сделали недюжинные запасы этого гигиенического средства, и россияне не исключение. Впрочем, тому, кто этого не сделал, надо поспешить. Запас необходим, как минимум, на несколько месяцев.

«Организуйте запас еды на 2–4 недели, чистящих материалов, таких как дезинфицирующие салфетки и мыло, а также основные предметы домашнего обихода, такие как туалетная бумага и салфетки для лица», — рекомендует главный врач национальной виртуальной платформы здравоохранения Zipnosis Лиза Иде.А дома не стоит проводить все время у телевизора, слушая страшные новости, а следует заняться делом. Например, сделать заготовки для будущих блюд. Магазинные пельмени — это не всегда вкусно и не полезно, как и мясные блюда. Эксперты советуют готовить на период лечения супы и бульоны. «Супы и соусы можно сразу приготовить, а затем заморозить. Вы можете приготовить концентрированный бульон, который затем можно заморозить в лотках для кубиков льда и, вуаля, полезное блюдо, которое придаст сил, готово», — говорит Лиза Иде.Но самое главное, что стоит сделать — не забыть пополнить запасы чистой воды. Это товар, который все эксперты вынесли на верхнюю строчку списка.Гидратация очень важна, а при симптомах ОРВИ и коронавирусе, когда температура высокая — особенно. «Если вы не можете безопасно пить воду из крана дома или если у вас есть раковина, которую совместно используют другие люди, лучше иметь бутылочную воду, которую вы могли бы держать у кровати, и пить, когда это необходимо», — говорит доктор Ширин Питерс, директор Медицинской клиники Бетани в Нью-Йорке.Эксперты рекомендуют покупать воду с запасом на 15 дней. Яндекс Дзен