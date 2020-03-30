Ученые установили время сохранения в организме коронавируса

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Мишустин уволил главу Роскомнадзора
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности главу Роскомнадзора Александра Жарова. Распоряжение опубликовано на сайте правительства. Экс-глава Роскомнадзора Александр Жаров. vk.com/rkn В документе говорится, что Жаров сам попросил освободить его...
Украинского кавээнщика отстранили от работы по Донбассу
Share Tweet Share Share Email CommentsСергей СивохоФото: страница Сергея Сивохо в FacebookБывшего украинского кавээнщика Сергея Сивохо уволили с должности советника секретаря Совета национальной безопасности...
Олимпиаду в Японии перенесли на год из-за коронавируса
В МОК согласились с предложением Японии перенести Олимпиаду на год из-за коронавируса. Она должна пройти не позднее лета 2021 года. Об этом рассказал премьер-министр Японии Синдзо Абэ по итогам разговора...
Народы, у которых самые покорные женщины
Share Tweet Share Share Email CommentsПокорность — один из главных критериев, которым должна соответствовать идеальная жена. Этот стереотип у большинства народов складывался на протяжении многих...