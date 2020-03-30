Автопром в Китае столкнулся с проблемой низкого спроса

Улучшение эпидемиологической ситуации в Китае позволило местному автопрому восстановить производство на 97%, однако теперь его настигла новая проблема – низкий спрос. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщил замминистр промышленности и информатизации КНР Синь Гобинь.

Он отметил, что, несмотря на высокие темпы возобновления производства, рыночный спрос по-прежнему остается на низком уровне. Как следствие, складские запасы предприятий будут расти, что со временем вынудит их снизить производительность и уменьшить предложение.

Китайские власти, по его словам, уже сейчас принимают все необходимые меры и вводят новые программы стимулирования спроса, которые поспособствуют скорейшему возвращению рынка к прежним показателям.

Как ранее сообщали «Автоновости дня», экономический кризис в России может привести к массовым увольнениям и закрытию до 50% автосалонов. Так считают члены Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), которые обратились за помощью в комитет автопроизводителей АЕБ.