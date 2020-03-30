У меня самого такие пацаны барнаульский перевозчик объяснил инцидент оставшимся конечной школьником

Барнаульский перевозчик ИП Сергей Федорович Гриднев провел внутреннее разбирательство, касающееся инцидента в маршрутном автобусе № 27, водитель которого, по утверждению родителей, высадил 12-летнего ребенка на конечной остановке. В связи с этим мальчику пришлось несколько километров идти пешком. Как рассказал предприниматель ИА «Банкфакс», водитель уверил его, что предлагал юному пассажиру поехать обратно, но тот по какой-то причине не отреагировал.

Близкие школьника ранее рассказали, что 25 марта ребенок сам допустил оплошность и забыл дома деньги на билет. Мальчик сначала постеснялся сказать водителю о своей остановке, а потом все же подошел и признался, что не сможет заплатить за проезд. «Тот спросил, куда ему надо. Он сказал, что на Гущина, в район «Эдельвейса». Водитель ответил: «Выходи на «конечной» на Речном вокзале», — и все», — сообщили близкие ребенка.

Однако Сергей Гриднев после разбирательства с водителем уточнил, что об отсутствии денег школьник рассказал только на самом Речном вокзале. При этом сотрудник якобы не настаивал на том, что школьник без денег дальше не поедет. «Водитель сразу мне сказал: «У меня самого такие пацаны, я бы его не высадил». С его слов, он приехал на конечную, смотрит, что сидит этот мальчик. Спросил, как так. Тот говорит, что денег нет. Он ему сказал, что сейчас выйдет в магазин, вернется и они поедут обратно. Но потом его там уже не оказалось. Водитель выехал по маршруту и увидел, что ребенок идет пешком. Кивнул, предложил сесть, но тот отказался», — объяснил перевозчик.

По словам собеседника, у него на предприятии действует внутреннее правило, которое запрещает высаживать несовершеннолетних. «Пару лет назад был случай, когда ребенка-инвалида высадили на мороз, с тех пор мы придерживаемся негласного правила — детей не высаживать в любое время дня и ночи», — рассказал представитель перевозчика. Сергей Гриднев добавил, что готов свести водителя, родителей школьника и его самого, чтобы прояснить ситуацию, если это посчитает необходимым вторая сторона.

Отметим, что 12 марта министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что правительство одобрило законопроект, который запрещает высаживать из транспортных средств не оплативших проезд детей. Он напомнил, что в прошлом году было несколько случаев, когда детей, которые по тем или иным причинам не смогли оплатить проезд, контролеры высаживали из транспорта «где-то за городом, в темноте, в грязь». Дитрих подчеркнул, что законопроект напрямую запрещает это действие, отметив: «таких случаев быть не должно», передают «Известия».